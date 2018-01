Governo argentino se diz satisfeito com eleições O chefe de Gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof, afirmou que o governo está contente com o processo eleitoral. ?Creio que estamos todos muito bem, todos os argentinos felizes, porque temos tido uma verdadeira jornada cívica exemplar?, disse Atanasof em entrevista á Rádio 10, de Buenos Aires. Ele classificou de "excelente" o ?comportamento dos cidadãos que mostrou a vocação democrática dos argentinos?. Para o chefe de Gabinete, o povo deu "um passo decisivo neste caminho à recuperação definitiva do país". Sobre suas expectativas a respeito do vencedor do segundo turno das eleições que será disputado pelo candidato do presidente Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, e por Carlos Menem, inimigo político número um do presidente, Atanasof foi cauteloso ao dizer que ?talvez seja um pouco prematuro abrir um julgamento definitivo". Segundo ele, o presidente está satisfeito porque ele se propôs deixar os ânimos apaziguados e o país trabalhando. Agora se coroa este propósito, que sem nenhuma dúvida fortalece a democracia?.