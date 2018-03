Governo argentino troca armas, legais ou não, por dinheiro

A Argentina lançou nesta sexta-feira, 15, um plano para trocar armas de fogo, legais ou ilegais, por dinheiro, numa anistia que provocou controvérsia entre a população. Os argentinos terão seis meses para entregar as armas, e vão receber por elas entre 100 e 450 pesos, dependendo do tipo de arma. "Queremos reduzir a quantidade de armas nas mãos de civis, reduzir o número de acidentes e sensibilizar a sociedade sobre os riscos da posse de armas", disse o ministro do Interior, Aníbal Fernández. Segundo a ONG Rede para o Desarmamento, um em cada 10 lares argentinos possui arma de fogo, e 65% das mortes por armas de fogo são conseqüências de acidentes, suicídios ou conflitos pessoais.