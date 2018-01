Governo autônomo é ´muito importante´ para norte-irlandeses O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, disse nesta segunda-feira, 26, que é "um dia muito importante para o povo da Irlanda do Norte, assim como para o povo e a história destas ilhas". O premier elogiou o acordo firmado entre unionistas e republicanos para a formação de um governo de poder compartilhado no Ulster. Em declaração gravada no Parlamento depois que o Partido Democrático Unionista (DUP) e o Sinn Féin (SP) chegaram a um acordo para formar um governo autônomo no Ulster a partir de 8 de maio, Blair afirmou que "tudo o que se fez nos últimos dez anos foi uma preparação para este momento". O chefe do governo manifestou sua satisfação com o fato de as duas principais formações políticas da Irlanda do Norte fixarem uma data na reunião desta segunda, que qualificou de "extraordinária". "O povo da Irlanda do Norte se pronunciou por meio das eleições. Disse que quer a paz e um poder compartilhado. E a liderança política saiu depois para dizer que entregará o que o povo quer", afirmou Blair após conversar por telefone com seu colega irlandês, Bertie Ahern. Blair acrescentou que o pacto não significa que os republicanos e nacionalistas deixarão de ser republicanos ou nacionalistas, ou que os unionistas deixarão de ser unionistas. "O que significa é que se uniram, respeitam os pontos de vista de cada um, compartilham o poder e asseguram que a política é expressada apenas por meios pacíficos e democráticos", disse. O acordo firmado entregará aos norte-irlandeses "o futuro que querem", ressaltou Blair, insistindo em que é "extraordinário" que pessoas tão opostas no passado tenha podido se reunir. Os líderes do DUP e do Sinn Féin, o reverendo Ian Paisley e Gerry Adams, respectivamente, realizaram uma reunião histórica, na qual concordaram em formar um governo autônomo de poder compartilhado na Irlanda do Norte a partir de 8 de maio. Os dois políticos chegaram a este acordo no dia em que expirava a data-limite para que os dois partidos formassem uma administração autônoma. O governo de Londres tinha assegurado que suspenderia a Assembléia norte-irlandesa e os salários de seus membros se as organizações políticas não formassem o Executivo.