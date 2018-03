Governo belga marca eleições para 18 de maio O primeiro-ministro da Bélgica, Guy Verhofstadt, anunciou nesta quarta-feira que as eleições gerais no país foram marcadas para 18 de maio, possibilitando à coalizão governista, composta por liberais, socialistas e verdes, cumprir totalmente o mandato de quatro anos para o qual foi eleita. As eleições serão um teste para a política de austeridade empregada por Verhofstadt nos últimos quatro anos, os primeiros, em muitos, nos quais os democratas cristãos estiveram longe do poder. A coalizão de seis partidos de Verhofstadt venceu as eleições de julho de 1999, obtendo 104 das 150 cadeiras do Parlamento.