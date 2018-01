Governo belga reforça segurança em centrais nucleares O governo da Bélgica reforçou nesta terça-feira, 22, controles sobre as centrais nucleares do país e, segundo a televisão pública do país, VTM, uma delas foi parcialmente esvaziada. O país tem duas estações de eletricidade movidas a energia atômica. Ação ocorreu após os atentados terroristas na Bélgica que deixou dezenas de mortos e feridos.