Governo brasileiro ajuda vítimas de incêndio em Assunção O governo brasileiro enviou suprimentos hospitalares para as vítimas do incêndio ocorrido em Assunção, na tarde deste domingo. Até o momento, as autoridades do Paraguai já contabilizaram 364 mortos e 524 feridos no incêndio. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaria nesta segunda-feira à capital do Paraguai com respiradores e equipamentos médico-hospitalares. O governo brasileiro também ofereceu tratamento para as vítimas em centros especializados no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, entre os medicamentos estão soros de reidratação intravenosa, analgésicos, antibióticos, psicotrópicos e corticóides. A lista dos produtos foi preparada a partir de uma relação enviada pelo governo paraguaio das necessidades para garantir a assistência aos sobreviventes da tragédia. Os medicamentos e equipamentos doados fazem parte de estoque de reserva de hospitais federais com experiência no atendimento na área de traumas e queimaduras.