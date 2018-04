Governo brasileiro aumenta oferta de recursos ao Haiti O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar hoje Medida Provisória abrindo crédito extraordinário (liberação de recursos para os ministérios) de R$ 1,374 bilhão basicamente para ações complementares de atendimento às vítimas de desastres naturais no Brasil e no Haiti, segundo informou à Agência Estado o Ministério do Planejamento.