Governo brasileiro condena ataque a sinagoga em Jerusalém

O governo brasileiro condenou, na noite desta quarta-feira, 19, "com veemência", o atentado ocorrido em uma sinagoga em Jerusalém Ocidental, na terça-feira. "Neste momento de pesar e consternação, o povo e o governo brasileiro manifestam a sua solidariedade com as famílias enlutadas", diz o texto.

Segundo a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil "reitera a condenação categórica de práticas terroristas, independentemente de motivações de qualquer natureza". "O governo brasileiro confia na capacidade das lideranças israelenses e palestinas de reduzir a tensão na região e dar seguimento às negociações de paz."

O Itamaraty reiterou que o País apoia a solução de dois Estados, Israel e Palestina, "convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas".