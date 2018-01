Governo brasileiro condena ataque em Londres

O governo brasileiro condenou o ataque em Londres que deixou quatro mortos, além do autor da ação terrorista, e pelo menos 40 feridos nesta quarta-feira, 22, nas proximidades do Parlamento britânico.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, ao povo e ao governo do Reino Unido.

Segundo o comunicado oficial do governo brasileiro, não há registros de brasileiros entre as vítimas do ataque.

O ataque. Um homem armado com facas e dirigindo um carro semeou o pânico nesta quarta-feira, 22, nas imediações do Parlamento Britânico, obrigando os parlamentares a se esconder e os turistas a fugir apavorados.

O agressor atropelou um grupo de pessoas na ponte de Westminster antes de bater com seu carro contra as grades do Parlamento, apunhalar um agente da Polícia e ser abatido pelos disparos das forças de segurança, depois de matar três pessoas e ferir 20.