Governo brasileiro elogia acordo sobre programa nuclear iraniano

BRASÍLIA - O governo brasileiro saudou, em nota, o acerto feito hoje entre Irã e os chamados grupos do P5+1 - Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, afirmando que vê "com satisfação" a definição dos parâmetros para um futuro acordo sobre o programa nuclear iraniano.

"O governo brasileiro tem consistentemente reiterado que não há alternativa a uma solução negociada para essa questão e que as presentes tratativas constituem oportunidade que deve ser plenamente aproveitada para se chegar a uma solução duradoura para a matéria", diz o texto.

O acordo sobre a questão nuclear iraniana ainda é um ponto problemático para o Itamaraty. Os diplomatas brasileiros defendem que o acordo assinado há cinco anos entre Brasil, Irã e Turquia, que previa o enriquecimento de urânio fora do Irã para fins medicinais, era melhor que esse que está sendo construído agora, e que perdeu-se há cinco anos.

O acordo, promovido pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumpria as metas pedidas pelo presidente americano Barack Obama. No entanto, depois de anunciado, o governo americano voltou atrás e denunciou o acordo como uma interferência. A avaliação do então chanceler Celso Amorim é de que o governo americano ainda achava que poderia vencer o Irã com sanções, o que não aconteceu.