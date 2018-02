Governo brasileiro evita comentar morte de cubano O governo brasileiro vai evitar fazer comentários sobre a morte do ativista Orlando Zapata, ocorrida ontem depois de 85 dias de greve de fome em protesto contra o governo cubano. O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, repetiu as palavras do presidente de Cuba, Raul Castro, na entrevista, classificando como lamentável o episódio e acrescentando que "há problemas de direitos humanos no mundo inteiro".