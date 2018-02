Governo brasileiro intima Oviedo O ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, determinou na noite desta segunda-feira ao Departamento de Estrangeiros que convoque imediatamente o ex-general golpista Lino Oviedo para explicar possível envolvimento dele na incitação de manifestantes na fronteira entre o Brasil e Paraguai. Caso se confirmem as suspeitas, o governo brasileiro poderá extraditar o ex-general. O governo paraguaio acusou hoje Oviedo de ter participação no bloqueio da Ponte da Amizade. O ex-general, que tem endereço fixo em Brasília, não pode exercer atividade política porque pediu ao Brasil visto de pesquisador. Dependendo da conversa com o governo brasileiro, Oviedo poderá perder o visto brasileiro. Em referência aos problemas no Paraguai, o presidente Fernando Henrique Cardoso reiterou, através do porta-voz, que ?o Brasil se mantém inabalável em sua posição de defesa da legalidade democrática e da normalidade constitucional?.