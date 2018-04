Governo brasileiro oferece US$ 10 mi em ajuda ao Haiti

O governo brasileiro também está reforçando a Embaixada do Brasil na República Dominicana, país vizinho, para dar assistência aos brasileiros.

O Brasil mantém desde 2004 uma tropa de cerca de 1.300 homens e coordena missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

Jobim embarcará na Base Aérea de Brasília acompanhado também do comandante do Exército, general Enzo Martins Peri, e de outros oficiais.

A delegação, segundo a Assessoria do Ministério da Defesa, definirá também as providências que o governo do Brasil tomará para atender os brasileiros vítimas do terremoto e para ajudar o governo do Haiti nas ações de socorro à população em geral.

Devido às más condições da pista do Aeroporto do Haiti, o avião usado será de pequeno porte, que parte nesta manhã da Base Aérea de Brasília, segundo informações do Itamaraty.