Governo brasileiro pensa em forçar saída de Oviedo O governo brasileiro já trabalha com a possibilidade de forçar o general paraguaio Lino Oviedo a deixar o Brasil e buscar abrigo em outro país, mas ainda não tem uma fórmula jurídica e política para viabilizar essa saída. Nesta terça-feira, os ministros da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, e da Relações Exteriores, Celso Lafer, reuniram-se à noite para discutir a situação do militar golpista, acusado pelo governo do Paraguai de estar por trás dos tumultos desta segunda-feira, que deixaram dezenas de pessoas feridas no vizinho de Mercosul. ?Há a possibilidade de ele ser compelido a sair, mas isso é uma coisa que ainda está sendo conversada?, admitiu uma fonte do Ministério da Justiça. A situação de Oviedo é considerada ?complicada?, principalmente se forem confirmadas as suspeitas de fraude de um documento da Universidade de Cuiabá, na qual ele é aceito como pesquisador e que fundamenta seu pedido de visto de permanência. Oviedo deve comparecer nesta quarta-feira à tarde ao Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça para tratar da regularização de sua permanência e explicar seu envolvimento com atividades políticas na fronteira. Nesta terça-feira, o ministério recebeu da embaixada paraguaia, em Brasília, documentos e fitas de vídeo e áudio que mostram Oviedo conclamando seus compatriotas, em um comício em Ponta Porã (MS), a uma ?revolução social, pacífica e democrática?. Em nota oficial, o ministro Paulo de Tarso disse nesta terça que será dado a Oviedo amplo direito de defesa, mas assegurou que o governo brasileiro não admitirá que o território nacional seja utilizado para ações que provoquem a desestabilização de nações amigas. A Polícia Federal também entrou nas investigações do caso para saber até que ponto o general está ligado com os acontecimentos desta semana. O comício em que Oviedo foi flagrado discursando para centenas correligionários ocorreu em uma tarde de domingo, no início de junho, em um salão de festas do Clube do Laço, de propriedade de fazendeiros locais. O município de Ponta Porã fica na fronteira com o Paraguai, separado por uma avenida da cidade Pedro Juan Caballero. ?O Paraguai não tem um governo do povo. O povo é que é submetido ao governo. Um povo sofrido, saqueado, humilhado, insatisfeito e manipulado?, afirma Oviedo nas fitas, cercado por camponeses, a maioria do departamento de Amambay, que se deslocaram às dezenas de ônibus até o Brasil, especialmente para ouvir seu líder. Há algumas semanas, quando esteve no ministério para tratar da regularização de sua situação no Brasil, Oviedo foi informado de que tinha ?direitos de expressão?, mas não poderia ?incitar a violência, nem incentivar rebeliões?. Um de seus primos, o empresário Roque Saraiva, confirmou que o general esteve reunido com simpatizantes na fronteira, mas negou seu envolvimento com as manifestações desta semana. De acordo com outro assessor, Fernando Rasera, o general nega ?peremptoriamente" ter coordenado as rebeliões. Apesar da disposição de pressionar Oviedo, o governo brasileiro ainda enfrenta dificuldades jurídicas e políticas para tirá-lo do País. Como o Supremo Tribunal Federal (STF) negou no ano passado o pedido de extradição feito pelo governo paraguaio, não pode expulsá-lo, nem deportá-lo. Só há uma saída à vista: encontrar um país que aceite sua transferência e, de preferência, não tenha tratado de extradição com o Paraguai. Uma das propostas consideradas é a Alemanha, onde Oviedo estudou em academias militares e tem uma filha. Os técnicos do Ministério da Justiça deveriam passar a noite estudando uma fórmula técnica de resolver a questão.