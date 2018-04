Governo brasileiro vai liberar R$ 35 mi ao Haiti O governo federal vai liberar R$ 35 milhões para o atendimento à população do Haiti, que sofre com os efeitos do tremor de terra de sete graus na escala Richter. Convertido pelo câmbio de hoje, o montante representa aproximadamente US$ 19,8 milhões, volume maior do que os US$ 15 milhões anunciados na semana passada pelo governo.