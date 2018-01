Governo britânico anuncia corte de 100 mil empregos O governo britânico anuncia que vai cortar mais de 100 mil empregos públicos nos próximos três anos. O ministro da Economia britânico, Gordon Brown, afirmou que o dinheiro poupado será gasto em educação, saúde, defesa, habitação e ajuda a outros países. No Executivo (ministérios etc.), 84.150 dos atuais 465.700 postos de trabalho deverão ser cortados. Os sindicatos previram uma "carnificina" nos serviços públicos e alertaram para possíveis greves. Brown também anunciou que pretende diminuir as faltas e as licenças médicas sem atestado entre os funcionários públicos. Além da redução da mão-de-obra, os departamentos do governo terão que vender 30 bilhões de libras (R$ 169,5 bilhões) em prédios e outros ativos nos próximos anos. "Posso dizer que é um processo doloroso. Lamentamos o fato de que pessoas vão perder seus empregos. Vamos ajudá-las a conseguir outros", disse o ministro em discurso no Parlamento britânico. Segundo Brown, os cortes, junto com outras medidas, representarão uma economia de 21,5 bilhões de libras (R$ 121,5 bilhões) ao ano nos serviços públicos.