Governo britânico dá contrato militar a empresa americana O governo do Reino Unido concedeu a uma subsidiária da Halliburton Co. o contrato para administrar a cadeia de suprimentos que envia equipamento para tropas britânicas. Após uma série de críticas à falta de material adequado para o pessoal britânico no Iraque, o contrato de 12 milhões de libras (US$ 22 milhões) foi cedido ao grupo Kellogg Brown & Root (KBR), que no mês passado foi forçado a devolver US$ 6,3 milhões ao Pentágono, depois que ficou provado que funcionários da empresa haviam aceitado suborno de subempreiteiros kuwaitianos. A Halliburton e suas subsidiárias, como a KBR, vêm se queixando das críticas e que seus contratos no Iraque foram obtidos mediante contatos políticos, já que a empresa foi presidida, até a eleição de 2000, pelo atual vice-presidente dos EUA, Dick Chaney. O Ministério da Defesa britânico disse que o acordo com a KBR é ?a melhor maneira de avançar? com o apoio logístico para as forças do Reino Unido, e afirmou que a empresa cuidará de todas as questões de suprimento de equipamentos. A companhia foi selecionada com base em preço e performance, disse uma porta-voz do ministério.