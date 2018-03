Governo britânico estuda exigir visto de brasileiros O governo britânico informou que estuda acrescentar 11 países a uma lista de mais de 100 cujos cidadãos precisam de visto para entrar na Grã-Bretanha. Os brasileiros estariam ente os afetados. A secretaria do Interior alega que revisou todos os países não europeus, para avaliar o nível de risco que significam à Grã-Bretanha em relação à imigração ilegal, delinqüência e outros problemas de segurança. O governo afirmou que até o fim do ano os cidadãos desses 11 países deverão solicitar vistos, a menos que "reduzam significativamente o risco que representam para o Reino Unido". Os 11 países são Brasil, Bolívia, Botsuana, Lesoto, Malásia, Ilhas Maurício, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Trinidad e Tobago e Venezuela.