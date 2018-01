Governo britânico pede alerta máximo contra terrorismo A população deve estar em "alerta máximo" durante as festas de fim de ano, segundo advertiu hoje o governo do Reino Unido. De acordo com o secretário britânico David Blunkett, as celebrações de Natal e ano-novo podem ser alvo de atentados de grupos fundamentalistas islâmicos. "O governo fará o possível para proteger a população de possíveis ataques, mas temos de estar alertas, especialmente em aeroportos e pontos de concentração nas grandes cidades", disse. Outros alvos podem ser bancos e empresas de transporte.