Governo britânico planeja dificultar asilo político O governo da Grã-Bretanha anunciou hoje seus planos para dificultar o pedido de asilo político no país, incluindo uma rápida deportação para aqueles com casos duvidosos e para aqueles que buscam benefícios do bem-estar social britânico apesar de já terem recebido refúgio em um outro país da União Européia. O secretário do Interior, David Blunkett, afirmou que os novas regras planejadas deverão ser aplicadas apesar da oposição de mais de 30 deputados do próprio Partido Trabalhista, do primeiro-ministro Tony Blair. Segundo grupos que representam refugiados e sindicatos, as propostas são contraproducentes e poderão resultar na volta de pessoas que buscam refúgio a países onde elas correm perigo de vida. De acordo com as novas regras, por exemplo, os filhos de pessoas que procuram refúgio deverão ser educados em centros especiais que acomodarão os refugiados enquanto seus pedidos de asilo não forem julgados. Hoje, as crianças freqüentam escolas do Estado. Os primeiros centros - cada um com capacidade para hospedar 750 pessoas - estão sendo construídos em áreas rurais de Oxfordshire, Nottinghamshire e Worcestershire, nas regiões sul e central da Inglaterra. As mudanças propostas por Blunkett na Lei de Asilo, Imigração e Nacionalidade deverão se transformar em lei devido à ampla maioria trabalhista na Casa dos Comuns.