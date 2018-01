Governo britânico propõe status legal para união de gays O governo britânico apresentou uma proposta para dar status legal aos casais formados por pessoas do mesmo sexo, que passariam a ter todos os direitos concedidos às pessoas ligadas por casamentos heterossexuais. Embora a medida seja considerada um avanço por defensores de direitos civis, o governo quis deixar claro que não se trata da legalização do matrimônio gay. Vários outros países europeus já reconhecem em lei a união entre pessoas do mesmo sexo. Na Bélgica e Holanda, o casamento é aberto a gays, enquanto que na Dinamarca, uniões civis com os mesmos direitos do casamento já valem desde 1989. Outros países nórdicos seguiram a mesma linha na década de 90, e França e Alemanha também possuem leis sobre união civil. Segundo a projeto britânico, um casal gay poderia formalizar uma união civil ao assinar um registro diante de uma autoridade e duas testemunhas. Haveria também uma lei especial no caso de dissolução da relação.