Governo britânico recebe relatório sobre morte de perito em armas Cópias do relatório do Lord Hutton, sobre a morte do cientista britânico perito em armas de destruição em massa David Kelly, foram distribuídas a envolvidos no inquérito sobre o incidente, incluindo o governo britânico, a BBC e a família de Kelly, informou a Sky News. O relatório deverá ser divulgado amanhã. Hutton colheu testemunho sobre a preparação de um dossiê do serviço de inteligência britânico, no qual alertou sobre o risco da existência de armas de destruição em massa no Iraque. Kelly foi identificado como fonte de informação de uma reportagem do jornalista Andrew Gilligan, na qual afirmava que o governo exacerbou as evidências do dossiê. As informações são da Dow Jones.