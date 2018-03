Governo britânico suspende a autonomia da Irlanda do Norte O ministro britânico para a Irlanda do Norte, John Reid, anunciou nesta segunda-feira a suspensão da autonomia de Ulster a partir da meia noite de hoje. Com isso, a província britânica volta a ser administrada diretamente de Londres. Esta medida, anunciada no castelo de Hillsborough, nos arredoresde Belfast, é uma resposta a crise criada pela suposta espionagem do Exército Republicano Irlandês (IRA) em Stormont, da Irlanda do Norte. É quarta vez que o Governo britânico suspende a autonomia de Ulster desde o Acordo da Sexta-Feira Santa, firmado em abril de 98, entre católicos e protestantes.