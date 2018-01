Governo busca informação sobre brasileiros no sul da Ásia O governo brasileiro está em contato com as embaixadas do País nos países do sul da Ásia atingidos por tremores e maremotos neste domingo. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, até o momento não há informações de brasileiros desaparecidos. Autoridades asiáticas estimam que 8.600 o número de mortos nas áreas costeiras do Sri Lanka, Índia, Indonésia, Malásia, Tailândia e Bangladesh. Tremores e maremotos atingiram a região depois da ocorrência de um terremoto na Indonésia, que 8,9 na Escala Richter, seguido por informes de outro tremor, de magnitude 7,3, nas ilhas indianas de Andaman e Nicobar. O terremoto foi o mais forte dos últimos 40 anos.