Governo Bush dedica-se a prejudicar os EUA - diz Bush O presidente George W. Bush cometeu mais um de seus ?bushismos?, declarando que seu governo jamais ?parará de pensar em novas maneiras de prejudicar nosso país e nosso povo?. O presidente cometeu o ato falho durante a cerimônia de liberação de US$ 417 bilhões para a defesa nacional. ?Nossos inimigos são inovadores e hábeis, assim como nós?, disse o presidente. ?Eles nunca param de pensar em novos modos de prejudicar nosso país e nosso povo, e nem nós?. Nenhum membro da audiência, composta por militares e alta patente e funcionários do Pentágono, reagiu ao deslize. O porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, disse que o ato falho do presidente ?apenas mostra que mesmo as pessoas mais diretas e de discurso mais simples cometem deslizes?, e acrescentou: ?Mas o povo americano sabe que este presidente fala com clareza e convicção, e os terroristas sabem, por suas ações, que ele é sincero?.