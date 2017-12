Governo Bush é o mais "assustador" da história, diz Nobel da Paz O governo de George W. Bush é o "mais assustador" da história dos Estados Unidos, afirmou hoje em Oslo a vencedora do prêmio Nobel da Paz de 1995, a norte-americana Jody Williams. Em declarações a um grupo de jornalistas por ocasião da publicação de um relatório sobre as minas anti-pessoais, Jody Williams denunciou a atitude cada vez mais "unilateralista" da administração Bush. "Bush é pior do que (Ronald) Reagan, é pior do que (Richard) Nixon. Vê o mundo em preto e branco". Opondo-se a um eventual ataque norte-americano contra o Iraque, a ativista norte-americana, coordenadora da Campanha Internacional pela Interdição das Minas Anti-pessoais (ICBL), movimento com o qual partilhou o prêmio Nobel da Paz, considerou que tal intervenção seria "uma violação do Direito Internacional". "Pode um país justificar uma invasão militar simplesmente afirmando que é uma ação preventiva? É ilegal", afirmou. Na sua avaliação, os Estados Unidos, o único país ocidental que não assinou o tratado de interdição das minas anti- pessoais, estão na mesma linha do Iraque, Irã e Coréia do Norte, no "eixo do mal" denunciado por Bush em janeiro.