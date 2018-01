Governo Bush saúda fuga de Aristide do Haiti O governo americano saudou a partida do presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, que abandonou o país em meio a uma rebelião armada contra seu governo. ?A decisão do presidente Aristide é no melhor interesse do povo haitiano?, disse um alto funcionário da administração. Segundo o governo dos EUA, Aristide deixou o Haiti por volta das 8h45 desta manhã (horário de Brasília), acompanhado por seguranças.