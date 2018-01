Governo catalão acusa UE de 'aprovar' ações de Madri contra plebiscito de independência

BRUXELAS - O posicionamento das instituições europeias representa veladamente uma aprovação da atuação de Madri para frear a realização no domingo de um plebiscito de independência, acusou nesta quinta-feira, 28, o responsável catalão de Relações Exteriores, Raül Romeva.

+ Locais de votação catalã, hospitais entram em disputa

A questão sobre a Catalunha se converteu em um tema recorrente nas entrevistas diárias na Comissão Europeia, cujos porta-vozes reiteram a cada pergunta que consideram a disputa independentista nesta região "um assunto interno da Espanha".

"Respeitamos a ordem jurídica constitucional da Espanha. Não temos nenhum outro comentário sobre esse tema", disse nesta quinta o porta-voz do executivo comunitário, Alexander Winterstein.

No entanto, depois da atuação do governo espanhol para impedir a votação, incluindo a prisão de funcionários do governo regional catalão e o envio de grande efetivo policial para a região, Romeva disse considerar que a Comissão deveria, no mínimo, ter convocado "um diálogo político" sobre o tema.

"Não falar sobre e nem convocar um diálogo político, como parece ser o caso até agora, não é (uma posição de) neutralidade. Isso é percebido no Estado espanhol como uma aprovação das ações repressivas", disse o representante catalão.

"(A Comissão), como uma guardiã dos tratados da União Europeia (UE), não pode dizer que isso se trata de uma questão interna", completou, ressaltando que o projeto europeu está fundado em valores como "o respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia, à igualdade, ao Estado de direito e aos direitos humanos".

Romeva disse ainda que, neste sentido, na Espanha está acontecendo "um ataque muito sério contra as estruturas democráticas" e lamentou o que qualificou como uma violação dos direitos cívicos em uma democracia "que se degrada dia a dia".

O dirigente catalão também indicou que o governo regional queria que o executivo da comunidade europeia mediasse a questão entre eles e Madri, mostrando disposição para iniciar um diálogo com o governo central espanhol sem renunciar, no atento, à realização da votação.

"Se no domingo a maioria votar "Não", aceitaremos, admitiremos o resultado e convocaremos novas eleições regionais", prometeu. "Se o resultado por pelo "Sim", obviamente o aceitaremos (...) e 48 horas depois da publicação do resultado final, o Parlamento fará uma declaração de independência."

O governo regional da Catalunha considera que, mais do que decidir pela independência ou não, o plebiscito representa uma questão de democracia na Espanha. Madri, por outro lado, considera que Barcelona viola o Estado de direito ao manter a realização desta votação, suspensa na semana passada pelo Tribunal Constitucional Espanhol.

Apelo

Nesta quinta, a prefeita de Barcelona, Ada Colau, também pediu que a UE faça a mediação entre os governos da Espanha e da Catalunha para solucionar "a crise territorial europeia mais grave dos últimos anos".

Em artigo publicado pelo jornal britânico The Guardian, Ada afirma que a "Europa não pode permitir-se adotar uma posição passiva ante a questão catalã". "Minha obrigação, como prefeita da capital da Catalunha, Barcelona, é pedir à Comissão Europeia que abra um espaço de mediação entre os governos espanhol e catalão para encontrar uma solução negociada e democrática ao conflito".

"Ao demonstrar-se incapaz de encontrar uma solução durante todo este tempo, o governo espanhol (do primeiro-ministro conservador de Mariano Rajoy) permitiu que o conflito catalão passasse de disputa interna a conflito europeu", advertiu a prefeita.

Ada, do partido de esquerda Barcelona Em Comum, se declara no artigo contrária à secessão da Catalunha, mas partidária de uma votação legal e acordada com o governo central - que alega que para isso os nacionalistas deveriam obter os apoios necessários para mudar a Constituição espanhola, que impede a consulta.

"Há muitos não separatistas como nós que, apesar de criticarmos o caminho unilateral adotado pelo governo regional catalão, pedimos uma solução negociada de acordo com os sentimentos de 82% da população catalã, que apoia a convocação de um plebiscito acordado". / AFP