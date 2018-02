Governo centro-direitista holandês toma posse Jan Peter Balkenende prestou juramento nesta segunda-feira como primeiro-ministro do novo governo centro-direitista holandês, com um programa que aumenta as restrições para a imigração e diminui os benefícios trabalhistas a tal ponto que os sindicatos já ameaçam com greves. Os 14 ministros e seus secretários, membros de uma coalizão de três partidos, foram empossados perante a rainha Beatrix no palácio real de Huis ten Bosch, em Haia. Todos os ministros posaram para a tradicional foto do gabinete nos degraus revestidos de tapete vermelho do palácio da rainha. A cerimônia de posse marca o auge da meteórica trajetória de Balkenende, um professor de economia e filosofia cristã de 46 anos que foi eleito para o Parlamento em 1998 e, 10 meses depois, tornou-se líder de seu partido, a Aliança Democrática Cristã. Balkenende descartou as preocupações de que seus ministros inexperientes possam fracassar na tentativa de cumprir na totalidade seu mandato de quatro anos. Disse que existe grande motivação e que os membros de seu gabinete, embora provenientes de partidos díspares, estão empenhados em formar uma verdadeira equipe.