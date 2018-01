Governo chinês afasta cibercafés das escolas O governo chinês decidiu, nesta quinta-feira, proibir a abertura de bares e outros estabelecimentos com conexão de internet nas proximidades das escolas. A alegação é de que "informações culturais danosas" estão prejudicando as crianças. As autoridades citam principalmente a pornografia como influência maléfica. Só serão permitidos cibercafés e serviços congêneres se instalados a pelo menos 200 metros de distância das escolas, informou a agência oficial de notícias da China. Não foi esclarecido o que ocorrerá com os estabelecimentos que já funcionam dentro deste perímetro de exclusão. A nova regra também limita o tempo de uso da internet em bares por menores de 18 anos, assim como o tempo de permanência nestes estabelecimentos. O comunicado do governo chinês afirma que o uso da internet é encorajado no país para aplicações nos negócios e na educação, mas pondera que "alguns serviços online" estão "burlando as regras" e usando a internet para difundir "informações culturais danosas". O tempo que as crianças e jovens estão gastando com os jogos on line é outro foco de preocupação. Segundo relatório do governo, no ano passado chegaram a 13,8 milhões os usuários de jogos. A China tem, diz o documento, 79,5 milhões de usuários gerais de internet, o que seria a segunda maior população conectada no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.