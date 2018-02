Governo chinês convoca embaixador dos EUA sobre dalai-lama

Obama conversa com dalai-lama na Sala dos Mapas, na Casa Branca. Foto: Pete Souza/Efe

PEQUIM- O governo da China pediu nesta sexta-feira a presença do embaixador norte-americano no país, Jon Hunstsman, para transmitir um protesto solene devido ao encontro do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o dalai-lama, líder político e religioso do Tibete, segundo informou a agência Xinhua.

A reunião foi convocada pelo vice-ministro de Assuntos Externos chinês, Cui Tiankai, que será o encarregado de apresentar a Huntsman o protesto pelo encontro com o líder tibetano.

A reunião de Obama com dalai-lama foi recebida com fúria pelo governo da China, que chegou a declarar que Washington "violou gravemente" os princípios que regem as relações internacionais e atuou contra os acordos firmados entre o país e os Estados Unidos para estabelecer laços bilaterais. A China exige que os Estados Unidos reconheça tanto o Tibete como a ilha de Taiwan como partes dos país asiático e não apoie em nenhum caso as forças separatistas.

"O Estados Unidos deve deixar de interferir nos assuntos internos da China e adotar medidas concretar para manter o crescimento são e contínuo das relações entre Washington e Pequim", declarou o porta-voz do ministério de Assuntos Externos, Ma Zhaoxu.

A recepção do dalai-lama por parte de Obama acirra ainda mais a tensão entre as duas potências, principalmente depois da empresa norte-americana, Google, ter anunciado se retirar do mercado chinês e Washington ter aprovado uma polêmica venda de armas à Taiwan.

A implementação de tarifas a importação de alguns produtos chineses por parte dos Estados Unidos, respondido por medidas similares adotadas pelo governo da China, e o cancelamento de intercâmbios militares bilaterais apenas fez a relação entre os dois países estremecer ainda mais.

Em 2009 o presidente Barack Obama havia rejeitado receber dalai-lama quando o líder visitava Washington. Já que o presidente norte-americano desejou se reunir primeiro com os líderes chineses, em sua visita ao país em novembro de 2009.