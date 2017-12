Governo chinês destina US$ 5 milhões em ajuda por inundações O Governo chinês destinou US$ 5 milhões em ajuda de emergência ao sul do país, onde as inundações deixaram mais de cem mortos, segundo o site do Executivo. Além disso, uma equipe do Conselho de Estado, com pessoal de diferentes ministérios, viajou para as regiões afetadas para coordenar os trabalhos de emergência. Nas últimas horas, a cidade de Wuzhou, na região litorânea de Guangxi, foi uma das mais afetadas pelas inundações, com chuvas torrenciais que mataram pelo menos 14 pessoas e deixaram mais de 27 feridos. Vinte mil pessoas tiveram que sair de suas casas. Os deslizamentos de terra causados pelas chuvas destruíram duas mil casas e inutilizaram ruas e estradas. Segundo os últimos números do Ministério de Assuntos Civis, as inundações mataram desde o fim de maio pelo menos 94 pessoas. Quinhentas mil pessoas foram evacuadas de suas casas e doze milhões estão desabrigadas nas províncias meridionais do país. A mais afetada continua sendo Fujian, no litoral sudeste, onde 45 pessoas morreram, seguida por Guangxi e Guizhou, com 15 e 11 mortos, Respectivamente. A estação de chuvas chinesa costuma causar todos os anos, entre junho e setembro, grandes danos pessoais e materiais, sobretudo no sul do país, um fenômeno que está se agravando devido à mudança climática e ao desenvolvimento econômico desenfreado, segundo os Analistas. No ano passado, os desastres naturais (terremotos, tufões e inundações) deixaram pelo menos 2.475 mortos na China, o número mais elevado dos últimos quatro anos, além de milhões de evacuados e numerosas perdas materiais, segundo dados oficiais.