Governo chinês liberta ativista de direitos humanos

O governo chinês libertou ontem o advogado defensor dos direitos humanos Teng Biao, cuja prisão havia sido denunciada no dia anterior pelo Departamento de Estado americano. Teng tinha sido detido mais de dois meses atrás, durante a onda de repressão para suprimir em Pequim possíveis protestos inspirados nas manifestações antigoverno do Norte da África e Oriente Médio.

O advogado voltou para casa na tarde de ontem. Mas sua mulher, Wang Ling, afirmou pelo telefone que seria "inconveniente" que ele falasse com a imprensa. "Ele está bem", disse, recusando-se a detalhar as condições físicas e psicológicas do marido.

Outros advogados e ativistas soltos em situações semelhantes também se negaram a conversar com jornalistas, o que talvez tenha sido exigido como condição para sua libertação.

A ONG Defensores dos Direitos Humanos na China, que tem sua sede em Hong Kong, havia informado que Teng desapareceu em 19 de fevereiro. Segundo a entidade, policiais revistaram sua casa e apreenderam dois computadores, uma impressora, artigos, livros, DVDs e fotos de um outro advogado, Chen Guangcheng, defensor dos direitos humanos.

Professor de Direito na Universidade de Ciências Políticas da China, Teng estava entre as dezenas de advogados e ativistas que desapareceram em diversos pontos do país nos últimos meses. As detenções resultaram em interrogatórios e acusações de subversão.

A ONG China Aid afirmou ontem que, uma hora e meia após Teng chegar em sua casa, um outro advogado defensor dos direitos humanos, Li Fangping, foi preso por Pequim.

A personalidade mais importante a tornar-se alvo das autoridades nessa última onda de repressão foi o artista Ai Weiwei, autor do projeto do Estádio Nacional de Pequim, para as Olimpíadas de 2008.

Crítico do governo, Weiwei está desaparecido desde o começo do mês. Segundo o jornal Wen Wei Po, de Hong Kong, o artista é investigado por evasão fiscal, destruição de evidências e distribuição de pornografia.