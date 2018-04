Governo chinês restringe exibição do filme Avatar Autoridades chinesas determinaram hoje a suspensão de exibições do filme Avatar em várias salas de cinema do país, segundo informou reportagem do "Wall Street Journal". A restrição das exibições teria sido motivada pela estreia de uma biografia do filósofo Confúcio, prevista para quinta-feira, e que tem patrocínio do governo chinês, disseram funcionários da indústria cinematográfica.