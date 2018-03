Governo colombiano anuncia acordo com paramilitares Governo e paramilitares na Colômbia iniciaram hoje um processo de paz, anunciaram as autoridades colombianas. Pelo acordo, as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) comprometeram-se a desmobilizar gradualmente suas forças até 2005. As AUC foram criadas para combater a guerrilha esquerdista.