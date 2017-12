Governo colombiano aumenta em 6,3% o salário mínimo O governo colombiano aumentou nesta quinta-feira em 6,3% o salário mínimo para 2007, que será recebido por cerca de quatro milhões de trabalhadores. Além disso, o Executivo aumentou em 6,5% o auxílio mensal de transporte para quem recebe até dois salários mínimos por mês. O reajuste do salário mínimo se aplica também ao aumento anual das pensões dos aposentados. A partir de 1º de janeiro, a remuneração mensal mínima legal será de 433.700 pesos (US$ 194,88) e o subsídio de transporte de 50 mil pesos (US$ 22,83). Em dólares, o aumento para 2007 passa de US$ 183,33 (408 mil pesos) a US$ 194,88 (433.700 pesos). Em 2006, calcula-se que a economia colombiana terá um crescimento real próximo a 7%, o maior em muitas décadas, resultado entre outros fatores de uma significativa alta no consumo interno.