Governo colombiano e Farc partem para Oslo Encabeçada pelo número dois das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Iván Márquez, a delegação da guerrilha partiu ontem à tarde de Havana para Oslo, na Noruega, para o início das negociações de paz com o governo colombiano. De Bogotá, partiu a representação do governo de Juan Manuel Santos, sob a liderança de Humberto de la Calle, ex-vice-presidente. Os dois lados asseguraram ontem que será discutido publicamente na quinta-feira o fim do conflito de quase meio século na Colômbia.