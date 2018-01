Governo colombiano quer trocar seu Sucatão Após contínuas falhas nos dois aviões a serviço do presidente da República, a Força Aérea Colombiana (FAC) recomendou a aquisição de uma aeronave segura, moderna e com maior autonomia de vôo. ?A aquisição será determinada pelos recursos disponíveis e o custo das aeronaves?, disse à Associated Press o comandante das FAC, general Héctor Fabio Velasco. Velasco explicou que há dois tipos de aviões recomendados para a compra. Por um lado, estão os aviões que têm capacidade para fazer tanto vôos continentais sem escalas, por exemplo entre Bogotá e Nova York, como vôos intercontinentais e para a Europa com escalas. Para este tipo foram recomendados o Airbus 319, de fabricação européia, e o americano Boeing 737. Entre os aviões de curto alcance, para vôos nacionais e continentais com escalas, foram recomendados o Bombardier CRJ 700 canadense e o Embraer ERJ 170, fabricado no Brasil. Velasco afirmou que o ministério da Defesa tomará a decisão que melhor se ajuste às disponibilidades do orçamento colombiano. Para a compra do avião, o governo espera gastar entre US$ 30 milhões e US$ 35 milhões - quantia que não seria suficiente para a compra de um Airbus ou um Boeing. Dentro do orçamento previsto, as opções estariam entre as aeronaves de fabricação canadense ou brasileira. A substituição do avião presidencial vem sendo projetada há anos, mas recentes incidentes nos vôos do presidente Alvaro Uribe, embora não tenham constituído séria ameaça à sua segurança, determinaram que o tema ganhasse caráter de urgência. Em agosto, falhas mecânicas e até mesmo alarmantes emissões de fumaça na cabine de comando retardaram viagens de Uribe em vôos domésticos e ao Paraguai.