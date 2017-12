Governo colombiano retoma diálogo com ELN em Cuba O governo colombiano do presidente Alvaro Uribe retomou o diálogo de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN), informou hoje seu embaixador em Cuba, Julio Londoño. Londoño, que participou das conversações de paz com o ELN na passada administração do ex-presidente Andrés Pastrana, disse que o governante cubano, Fidel Castro, foi informado esta semana sobre a retomada desses contatos. "Trata-se de encontros exploratórios, e ainda não definimos o temário. Estamos num caminho em que é preciso muito cuidado, discreção e em que há aproximações", disse o diplomata colombiano. Londoño se absteve de dar mais detalhes sobre as conversas iniciais entre o ELN e o governo de Uribe. As negociações com o ELN, que é a segunda guerrilha do país, haviam sido suspensas em 31 de maio por decisão do então presidente Andrés Pastrana.