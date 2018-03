Governo comemora saída de lista do terror Um dia após os EUA anunciarem a retirada da Coréia do Norte de sua lista de Estados que apóiam o terrorismo, o governo norte-coreano comemorou a decisão e afirmou que daria acesso a inspetores internacionais à sua principal instalação nuclear em Yongbyon, além de retomar imediatamente o desmantelamento de outras instalações no país.