Governo confere Ordem Nacional do Mérito a Vieira de Mello O porta-voz da Presidência da República, André Singer, informou na noite desta terça-feira que o governo brasileiro colocou à disposição da família do representante especial da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, morto hoje num ataque terrorista em Bagdá, um avião da FAB para trasladar o corpo ao local do enterro. Numa homenagem a Vieira de Melo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de decretar luto oficial por três dias, conferiu também a ele a Ordem Nacional do Mérito, no grau mais elevado, o de grã-cruz. O porta-voz disse que a família ainda não se manifestou sobre a oferta do governo.