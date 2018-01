Havana alerta para 'perigos da internet'

Representando o Ministério das Comunicações, Wilfredo González lembrou que já existem planos para abrir pontos Wi-Fi gratuitos para a população -- algo já divulgado há cerca de um mês por Havana. O representante do governo disse, no entanto, que o aumento do acesso dos cubanos à web será feito "de maneira responsável".

González afirmou que o país identificou ciberataques contra sua estrutura de informática originados em 176 países no ano passado. Além do problema dos ataques, o apresentador do programa citou um episódio em que "um robô chegou ao ponto de matar uma pessoa", referindo-se a um acidente de trabalho ocorrido há dois meses em uma fábrica de automóveis na Alemanha.

Em meio ao debate, anúncios do governo ressaltavam o risco de "métodos não convencionais de guerra" citando a coleta de dados online em massa pela Agência Nacional de Segurança (NSA) americana. A rede oficial afirmava que o governo cubano, com uma "brilhante estratégia do comandante em chefe", Raúl Castro, só expandirá o acesso à rede "de forma responsável" para evitar problemas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No encerramento da mesa redonda, o presidente americano, Barack Obama, foi citado para lembrar que ele próprio admitiu a necessidade de controlar melhor as ameaças online após o escândalo da NSA e de ciberataques atribuídos por Washington a hackers chineses contra sua estrutura.