A Argélia tem enfrentado alguns protestos esporádicos nos últimos meses e em fevereiro o presidente Abdelaziz Bouteflika, que está no poder desde 1999, anunciou que a lei de emergência seria retirada, embora manifestações continuem proibidas na capital. Os protestos argelinos ocorrem em uma escala menor que a enfrentada por outros países árabes e do norte da África. As informações são da Associated Press.