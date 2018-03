Governo da Coréia do Sul apresenta renúncia

O governo sul-coreano, liderado pelo primeiro-ministro Han Seung-soo, apresentou nesta terça-feira, 10, sua renúncia, em decorrência da crise desencadeada pela abertura do mercado do país à importação de carne bovina dos Estados Unidos, segundo informações da agência Yonhap. A apresentação da renúncia, que deverá ser considerada pelo presidente Lee Myung-bak, chega após três meses de governo e foi forçada pelas manifestações maciças de cidadãos contrários à importação de carne bovina americana, por medo de que possa estar contaminada com o mal da vaca louca. Segundo fontes da Presidência, Lee poderia aceitar depois de quarta-feira a renúncia de seis ministros, todos relacionados com o acordo assinado em abril com os EUA para a importação de carne bovina. Entre os possíveis afastados estão o titular de Relações Exteriores, Yu Myung-hwan; de Finanças, Kang Man-soo, e de Agricultura, Chung Woon-chun. Os rumores sobre demissões no governo, que circulam desde a semana passada, se intensificaram após um fim de semana de protestos prolongados, que terminaram com diversos manifestantes detidos e feridos. Durante os primeiros dias de protestos, Lee não mostrou sinais de que estaria disposto a atender às demandas populares, mas no fim da última semana teve que ligar para o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para pedir sua colaboração. Ambos os presidentes decidiram colaborar para que a carne de gado com mais de 30 meses, mais suscetível ao mal da vaca louca, não seja importada à Coréia do Sul. O acordo assinado em abril com os EUA, que pretendia abrir as portas do mercado sul-coreano para quase todo tipo de carne bovina americana, deveria entrar em vigor há uma semana, mas o Governo o bloqueou em resposta às manifestações populares.