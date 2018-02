Governo da Escócia apoia o casamento gay

A medida tem o apoio dos principais partidos políticos escoceses. Ela segue uma consulta pública sobre o assunto. Se a legislação for aprovada, a Escócia será a primeira parte do Reino Unido a permitir uniões homossexuais.

O governo do Reino Unido também conduziu uma consulta pública sobre a legalização, que tem o apoio do primeiro-ministro David Cameron. Mas as autoridades britânicas estão aguardando os resultados para assim saber a opinião pública antes de avançar na questão. As informações são da Associated Press.