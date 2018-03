Governo da Eslovênia cai e Parlamento elege novo líder

A Eslovênia representa apenas 0,4% do PIB da zona do euro, mas o país passa por uma grave crise e se precisar de um resgate internacional isso pode alimentar os temores de que os líderes do bloco não conseguiram conter a crise da dívida na região.

Bratusek, que será a primeira premiê mulher da Eslovênia, terá 15 dias para formar um governo e obter aprovação do Parlamento. Se não houver acordo, devem ser convocadas eleições antecipadas. Originalmente as próximas eleições aconteceriam somente no fim de 2015. As informações são da Dow Jones.