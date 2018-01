Governo da Espanha monta central de informações O governo da Espanha montou uma central de informações para divulgar os nomes das vítimas dos atentados terroristas e tirar dúvidas de quem tem parentes ou amigos em Madri. A Embaixada da Espanha divulgou os seguintes números: 00 + operadora + 34 915867000; 00 + operadora + 34 900200222; e 00 + operadora + 34 902200215. Amanhã (sexta-feira), ao meio-dia, os funcionários da embaixada em Brasília farão um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Explosões ocorridas hoje de manhã em trens no subúrbio e centro de Madri mataram pelo menos 173 pessoas e deixaram mais de 600 feridos, segundo informações do governo espanhol. O ministro do Interior, Angel Acebes, atribuiu o atentado ao grupo separatista ETA, embora o dirigente de uma das facções da organização, Arnaldo Otegi, tenha negado o envolvimento do ETA. Leia mais Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos