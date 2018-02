Governo da França pede poderes de vigilância emergenciais

PARIS - O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, pediu nesta segunda-feira, 13, poderes emergenciais de vigilância para o governo em casos de ameaças extremas, um movimento impulsionado pelos ataques de Paris no início deste ano.

Em um discurso diante do Parlamento, Valls pediu a aprovação de uma nova lei de inteligência que inclua medidas extraordinárias e garante que só as usaria "no caso de uma crise de grande dimensão que afete a segurança dos cidadãos".

A lei permitirá aos serviços de inteligência exercer poderes de vigilância sem fazer um pedido formal prévio a uma comissão integrada por nove pessoas, como ocorre atualmente.

Os parlamentares começaram a debater a lei hoje, cujo objetivo é legalizar a vigilância ampla sobre os suspeitos de terrorismo. A proposta causou indignação entre os defensores da privacidade, grupos de defesa dos direitos humanos e a associação de advogados de Paris.

O governo procurou esclarecer que trata-se de algo diferente do amplo programa de espionagem do serviço secreto americano, revelado pelo ex-colaborador da CIA Edward Snowden em 2012, no qual a França apareceu como um dos alvos. / ASSOCIATED PRESS