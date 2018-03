Governo da Holanda injetará ? 10 bi no ING O governo da Holanda informou neste domingo que injetará ? 10 bilhões no ING Groep NV (ING) como parte de um pacote de socorro ao sistema financeiro local coordenado pelo banco central da Holanda. O ING, um grupo que tem banco e seguradora, pediu socorro para reforçar sua posição contra a crise financeira. Em troca, o governo holandês terá dois assentos no corpo de dirigentes do ING e receberá juros anuais de 8,5% do grupo. O ING também foi obrigado a reduzir o pagamento de dividendos neste ano e seus diretores e executivos não receberão bônus em 2008. "Nossa posição de capital estava em linha com os níveis estabelecidos e os requerimentos regulatórios. De qualquer maneira, as condições de mercado mudaram de uma maneira dramática nas recentes semanas e levaram a um reconhecimento internacional de que, para seguir em frente, nesse ambiente, as necessidades de capital deveriam ser maiores para as instituições financeiras", disse o executivo-chefe do ING, Michel Tilmant. Segundo ele, o grupo sentiu que no momento "é prudente aumentar o capital para reforçar nossa posição competitiva, que é forte, nessa paisagem em rápida mudança".(André Lachini)