Governo da Malásia bane líder da oposição A coalizão de governo da Malásia venceu uma votação parlamentar para banir da cena política o seu arquirrival Anwar Ibrahim por seis meses. Anwar foi acusado de ter feito falsos comunicados na câmara baixa do Parlamento, ligando as políticas do governo de maioria muçulmana a Israel.